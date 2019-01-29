Гражданская панихида по министру правительства Москвы В. Черникову завершилась

Церемония проходила с 9:00 в конференц-зале в здании мэрии на ул. Новый Арбат, д. 36. Она сопровождалась отданием воинских почестей: у гроба был выставлен почетный караул.

На панихиду прибыл мэр столицы Сергей Собянин . Он выразил соболезнования родным В. Черникова.

С речью выступил заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко

«Он руководил несколькими департаментами, абсолютно разными, и перед ним стояли очень серьезные государственные и даже международные задачи, международного значения задачи. И у него всегда все получалось, кроме одного — он не мог не переживать, не принимать все близко к сердцу. Этого у него не получалось никогда. Узнав о страшной трагедии, я получил огромное количество звонков. Все спрашивали, что случилось. Ответ был короткий: «Сердце». И это, пожалуй, идеальная цитата — это состояние души Владимира Васильевича, это его воспитание, это его отношение к работе, к нам всем, к своим руководителям, к своим подчиненным, к своим друзьям. Прожив всего 54 года, ему удалось сделать очень много. Он принес огромную пользу своему городу, своей стране», — сказал А. Горбенко.

Начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов также выразил слова соболезнования. «Для меня была большая честь плечом к плечу служить с Владимиром Васильевичем и обеспечивать в Москве охрану общественного порядка и безопасность. То, что произошло, для нас действительно большая утрата. От лица сотрудников главного управления МВД России по Москве я хочу высказать вам слова искреннего сожаления того, что произошло. Это трагедия для нас всех», — сказал О. Баранов, обращаясь к родным В. Черникова.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в 12:00.

В. Черников скончался в ночь на 27 января от острой сердечно-сосудистой недостаточности на 55 году жизни.