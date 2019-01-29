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Две дополнительные электрички пустят до Домодедова 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва/24
Для удобства пассажиров по выходным в аэропорт Домодедово будут ходить две дополнительные электрички. Поезда начнут ходить со 2 февраля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
Изменения в графике движения затронут электропоезда №6510 и №6505, прежде ходившие только по будням. Теперь они ежедневно станут возить пассажиров по маршруту Москва — аэропорт Домодедово.
"Отправление в аэропорт в 06:11, в обратную сторону — в 07:55", — сказано в сообщении.
Помимо этого, поезду №6068 сообщением Ожерелье — Москва, который отправляется в 16:35, назначена дополнительная остановка на станции "Чертаново" в 18:25.
Время прибытия и отправление изменится и у некоторых других пригородных поездов. Все поправки отражены на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".
Ранее сообщалось, что расписание электричек Ленинградского направления изменится в феврале. Это связано с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
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Новости Москвы , Аэропорт Домодедово , РЖД , АГН "Москва"
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