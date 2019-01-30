Малый Москворецкий мост частично закроют почти на год

Движение по Малому Москворецкому мосту в Москве будет частично закрыто в течение восьми месяцев, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Ее председатель Валерий Леонов объяснил, что это необходимо для проведения капитального ремонта сооружения.

Леонов не уточнил, когда именно стартуют ремонтные работы и, соответственно, ограничения движения, но отметил, что капремонт пройдет в четыре этапа, а проектная документация уже согласована.

Глава Москомэкспертизы назвал целями ремонта Малого Москворецкого моста увеличение срока его эксплуатации и удобства передвижения маломобильных горожан, а также перечислил ремонтно-восстановительные работы, которые будут проведены.

По его словам, комплекс работ включает в себя очистку и защиту арматуры, окраску бетонных поверхностей, пескоструйную очистку бетонных поверхностей, замену мостового полотна на проезжей части и тротуаре, восстановление геометрии разобранных участков ремонтными составами, ремонт и восстановление ограждения проезжей части и перильного ограждения, а также устройство тактильных покрытий контрастного цвета по ходу движения и установку пониженного бортового камня в местах наземных пешеходных переходов.