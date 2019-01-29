Более 600 новых произведений появится в онлайн библиотеке столичного метро весной

Более 600 новых произведений появится в онлайн библиотеке столичного метро весной 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«В электронной библиотеке метрополитена сейчас собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы. Мы видим, что проект пользуется популярностью у пассажиров, с момента запуска пассажиры скачали книги уже более 100 тыс. раз. В этом году мы планируем расширить ассортимент книг, весной в онлайн-библиотеке появятся более 600 новых произведений русских авторов», — сказал собеседник агентства.

Собеседник напомнил, что проект «Книги в метро» запустили летом прошлого года. Первые виртуальные книжные полки появились на станции «Рассказовка», дизайн которой выполнен в виде библиотеки. Осенью таблички с QR-кодами, ведущими в электронную библиотеку, разместили еще на нескольких станциях: «Чеховская», «Достоевская» и «Библиотека имени Ленина», а на станции «Пушкинская» появилось необычное мозаичное панно с изображением поэта Александра Пушкина.