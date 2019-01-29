Более 600 новых произведений появится в онлайн библиотеке столичного метро весной 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«В электронной библиотеке метрополитена сейчас собрано более 100 произведений классиков русской и мировой литературы. Мы видим, что проект пользуется популярностью у пассажиров, с момента запуска пассажиры скачали книги уже более 100 тыс. раз. В этом году мы планируем расширить ассортимент книг, весной в онлайн-библиотеке появятся более 600 новых произведений русских авторов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в список войдут такие произведения, как «Аленький цветочек» Сергея Аксакова, «Невский проспект», «Портрет», «Ревизор», «Шинель», «Мертвые души» Николая Гоголя, «В Италию», «Бегущая по волнам», «Алые паруса» Александра Грина, «Подросток», «Белые ночи», «Бесы» Федора Достоевского, «Вишневый сад», «Ванька», «Дама с собачкой», «Чайка» Антона Чехова, а также стихотворения Андрея Белого, Александра Блока, Афанасия Фета и другие произведения. В дальнейшем ассортимент книг будет также пополняться.
Собеседник напомнил, что проект «Книги в метро» запустили летом прошлого года. Первые виртуальные книжные полки появились на станции «Рассказовка», дизайн которой выполнен в виде библиотеки. Осенью таблички с QR-кодами, ведущими в электронную библиотеку, разместили еще на нескольких станциях: «Чеховская», «Достоевская» и «Библиотека имени Ленина», а на станции «Пушкинская» появилось необычное мозаичное панно с изображением поэта Александра Пушкина.