Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Похититель "Крыма" назвал причину кражи
Похититель "Крыма" назвал причину кражи

Контроль оплаты проезда на городском транспорте в Москве усилили 

Москва24 + ещё 3 47 минут назад
Фото: Москва/24
По словам руководителя "Организатора перевозок" Павла Павлова, с начала года контролеры уже оштрафовали более 12 тысяч пассажиров за безбилетный проезд. Это на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период в 2018 году.
Он напомнил, что весь наземный транспорт оборудован видеокамерами, а контролеры работают с регистраторами. Москвичам напомнили, что необходимо прикладывать билет к валидатору, поскольку пассажир, который этого не сделал, считается безбилетным.
Штраф за безбилетный проезд составляет тысячу рублей, а за использование чужой социальной карты — 2,5 тысячи.
Почти 150 тысяч человек оштрафовали за неоплату проезда в наземном городском пассажирском транспорте столицы в 2018 году. Контролеры работают с видеорегистраторами, поэтому могут выяснить все спорные моменты.
Ответственное отношение пассажиров к оплате проезда позволяет городу совершенствовать инфраструктуру. В частности, с 1 сентября прошлого года около восьми тысяч единиц наземного транспорта столицы стали работать без турникетов.
Москва24: последние новости
Десять новых автобусных маршрутов планируют запустить в ТиНАО до конца года "Москино" бесплатно покажет фильмы о войне в феврале В Москве отреставрируют Кремлевскую больницу
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Похититель «Крыма» назвал причину кражи
Происшествия
Ботинки рабочего стали причиной взрыва фуры
Происшествия
Обидчик Скабеевой ответил на предупреждение Кадырова
В мире Украина
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
В мире Украина
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение