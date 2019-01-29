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«Москино» в феврале бесплатно покажет фильмы о войне 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
"Москино" с 1 по 14 февраля запланировало бесплатные показы фильмов о войне по случаю 76-й годовщины победы в Сталинградской битве и Дня памяти воинов-интернационалистов. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.
"В программу "Синематека: о войне" вошли шесть кинолент. Основная ее тема — Великая Отечественная война и героизм русских солдат в битве под Сталинградом. Ко Дню памяти воинов-интернационалистов мы покажем драму "Жаркое лето в Кабуле" про работу русского хирурга в госпитале Афганистана", — рассказала генеральный директор сети "Москино" Светлана Максимченко.
Бесплатные показы военных кинолент пройдут в шести кинотеатрах: "Искре", "Спутнике", "Молодежном", "Сатурне", "Салюте" и "Полете". Зрителей ждут такие картины как "Возмездие", "Солдатами не рождаются", "Горячий снег", "Двадцать дней без войны" и другие.
Битва под Сталинградом — одно из крупнейших и важнейших сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 200 дней и завершившееся 2 февраля 1943 года разгромом немецко-фашистских войск. День памяти воинов-интернационалистов отмечается в России с 2011 года. Дата приурочена ко дню вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 1989 года.
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