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Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Москвы из-за инженерных работ 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Движение транспорта на некоторых улицах Москвы будет ограничено из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей.
В частности, до 26 февраля будет ограничено движение по ряду улиц в районе Кутузовского проспекта. Сначала, с 1 февраля ограничат проезд по участку от дома № 19 по улице Раевского до дома № 11 по Большой Дорогомиловской улице. Со 2 по 15 февраля движение ограничат в районе дома № 3 по улице Раевского. А с 16 по 26 февраля проезд ограничат по улице Раевского в районе дома № 3.
Кроме того, до 1 марта ограничат движение на участке проезда Пахтусова от дома № 9 до дома № 9А в районе Южное Медведково. Ограничение коснется одной полосы с сохранением существующего количества полос.
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