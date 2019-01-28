Сбой в работе центров госуслуг в Москве устранен

Техническая неполадка, которая возникла в понедельник в работе столичных центров "Мои документы" и стала причиной задержек в предоставлении услуг, устранена. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"По состоянию на 19:30 мск технический сбой в центрах госуслуг Москвы устранен. Центры "Мои Документы" работают в штатном режиме, услуги предоставляются без задержки", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя обслуживание клиентов не прекращалось, но увеличилось время оказания услуг. Работу по восстановлению штатной работы систем вел Департамент информационных технологий Москвы.

Сеть МФЦ "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. МФЦ стали одним из ключевых каналов приема заявлений москвичей в рамках общегородского голосования об участии в программе реновации пятиэтажек летом 2017 года.

В Москве действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 до 20:00 мск. Центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.