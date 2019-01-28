Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбой в работе центров госуслуг в Москве устранен 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Техническая неполадка, которая возникла в понедельник в работе столичных центров "Мои документы" и стала причиной задержек в предоставлении услуг, устранена. Об этом сообщается на сайте учреждения.
"По состоянию на 19:30 мск технический сбой в центрах госуслуг Москвы устранен. Центры "Мои Документы" работают в штатном режиме, услуги предоставляются без задержки", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за технического сбоя обслуживание клиентов не прекращалось, но увеличилось время оказания услуг. Работу по восстановлению штатной работы систем вел Департамент информационных технологий Москвы.
Сеть МФЦ "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. МФЦ стали одним из ключевых каналов приема заявлений москвичей в рамках общегородского голосования об участии в программе реновации пятиэтажек летом 2017 года.
В Москве действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 до 20:00 мск. Центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.
ТАСС: последние новости
В Москве произошел сбой в работе центров госуслуг В Москве началась реставрация Кремлевской больницы Мэр Москвы назначил временного главу департамента региональной безопасности
Комментарии
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Обидчик Скабеевой ответил на предупреждение Кадырова
В мире Украина
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
В мире Украина
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение