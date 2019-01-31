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Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова

Барельефы доходного дома Константинова в Москве отреставрируют 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
Фото: popov.roman.3 Facebook
Доходный дом Константинова в Москве будет отреставрирован весной-летом 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на компанию «Зарубежнефть», которой принадлежит здание.
Так в АО прокомментировали публикацию в интернете фотографий дома. На снимках видны отличия между 10 барельефами, которые должны были быть одинаковыми.
«За время нахождения здания в собственности — с 2003 года по Сверчкову переулку и с 2012 года по Архангельскому переулку — компания реставрационные работы фасадов не проводила, только косметическую покраску и установку внешней подсветки здания», — пояснили в «Зарубежнефти».
Там отметили, что здание не является историческим памятником архитектуры, и при передаче в собственность никаких спецтребований не выдвигалось. Но в этом году фасад, включая его отдельные декоративные элементы, планируется отреставрировать.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать три здания усадьбы Воронцово XVIII—XIX веков.
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