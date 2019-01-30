Сегодня в районе станции Софрино по неясной пока причине совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6314 «Москва — Александров», сообщили в «Вести Подмосковья» из пресс-службы МЖД. На место ЧП уже отправлен вспомогательный локомотив. Электричку перевезут на боковые станционные пути. В пути задержано несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Но железнодорожники максимально стараются ввести движение поездов в график.
Причина остановки электропоезда выясняется. МЖД приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.