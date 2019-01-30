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На Московской железной дороге неожиданно встала электричка 

Вести Подмосковья + ещё 16 4 часа назад
Фото: kamensky.ru
Сегодня в районе станции Софрино по неясной пока причине совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6314 «Москва — Александров», сообщили в «Вести Подмосковья» из пресс-службы МЖД. На место ЧП уже отправлен вспомогательный локомотив. Электричку перевезут на боковые станционные пути. В пути задержано несколько пригородных поездов Ярославского направления МЖД. Но железнодорожники максимально стараются ввести движение поездов в график.
Причина остановки электропоезда выясняется. МЖД приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.
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Новости Москвы , Москва , Софрино
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