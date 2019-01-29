В Москве приступили к проекту планировки территории бывшего завода «Красный богатырь»

Сергей Собянин. Власти Москвы приступили к проекту планировки территории бывшего обувного завода "Красный богатырь". После реорганизации промзоны ее территория будет озеленена, там появится социальная и транспортная инфраструктуры, написал в понедельник в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы

"В "ржавом поясе" Москвы, как называют старые промзоны, постепенно растут уютные микрорайоны. В 2018 году ввели там 3,5 млн кв м недвижимости. Принимаемся за планировку территории бывшего завода "Красный богатырь". Акцент на развитие транспорта, социальной инфраструктуры, озеленение", — говорится в сообщении.

Завод функционировал с 1887 по 2004 год. Создан на базе Московского товарищества резиновой мануфактуры в селе Богородском. С 1923 на заводе выпускали резиновую и резино-текстильную обувь: сапоги, галоши, боты. В 1990 годы производство начало стабильно сокращаться, а в середине 2000-х было полностью остановлено.