В Москве произошел сбой в работе центров госуслуг

Технический сбой произошел в понедельник в работе столичных центров "Мои документы", при этом обслуживание клиентов не прекращалось. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"В центрах госуслуг Москвы произошел временный технический сбой. Услуги по-прежнему можно получить в центрах "Мои Документы", увеличивается лишь время оказания услуг. Сейчас департамент информационных технологий ведет работы по восстановлению штатного функционирования систем. В ближайшее время работа будет восстановлена", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сбой произошел в Центре обработки данных города Москвы, он имеет отношение к "каналам связи".

Сеть МФЦ "Мои документы" начала создаваться в Москве в 2011 году. Центры госуслуг работают во всех районах Москвы по программе "Искренний сервис". За один визит можно обратиться сразу по нескольким делам. МФЦ стали одним из ключевых каналов приема заявлений москвичей в рамках общегородского голосования об участии в программе реновации пятиэтажек летом 2017 года.

В Москве действуют 130 центров "Мои документы", которые работают без выходных с 08:00 до 20:00 мск. Центры предоставляют более 180 услуг и выдают свыше 200 видов документов.