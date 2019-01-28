Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве появится еще больше храмов 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице будет возведено гораздо больше храмов, чем это было ранее запланировано в «Программе строительства храмов в Москве». Об этом сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает в понедельник, 28 января, РИА Новости.
По его словам, всех построенных и еще не достроенных храмов не хватает, так как они уже переполнены.
«И те перспективные храмы, которые будут построены — и их совершенно точно будет не хватать. Я говорю это как настоятель одного из новых храмов», — отметил священник.
Волков пояснил, что ранее строительный проект носил название «Программа 200» и подразумевал возведение 200 сооружений, однако теперь окончательное их количество будет гораздо большим. Священник уверен, что недостаточной заполненности храмов в новых районах города «совершенно точно не будет».
Руководитель пресс-службы также напомнил слова патриарха о том, что Московская епархия, являясь первой по своему статусу, «должна стать и первой с точки зрения духовного роста». Он посетовал на то, что, из-за постоянных строительных работ по улучшению столицы, количество храмов в ней было «не на очень высоком уровне».
Программа, о которой идет речь, была инициирована патриархом Кириллом в 2009 году. Она реализуется за счет пожертвований в специальный благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы. На сегодняшний день в рамках проекта было возведено более 60 храмов, 28 новых сооружений находятся в процессе строительства. Кроме того, продолжается процесс выделения земель под новые храмы.
В сентябре прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил строить деревянные храмы в Москве как временные либо воздвигать их «дозированно и в совершенно конкретных случаях».
«Ни в коем случае наше прагматическое желание построить быстрее и подешевле не должно нас снимать с той траектории, которую мы обозначили в начале пути», — заключил он.
Мослента: последние новости
Москвичей заставят больше ходить пешком Для московских водителей введут новый запрет Для пассажиров московского метро придумали новый запрет
Комментарии2
Новости Москвы , Патриарх Кирилл , Москва
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Русский флот напугал НАТО
Оружие Армия
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение