В Москве появится еще больше храмов

В столице будет возведено гораздо больше храмов, чем это было ранее запланировано в «Программе строительства храмов в Москве ». Об этом сообщил руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает в понедельник, 28 января, РИА Новости.

По его словам, всех построенных и еще не достроенных храмов не хватает, так как они уже переполнены.

«И те перспективные храмы, которые будут построены — и их совершенно точно будет не хватать. Я говорю это как настоятель одного из новых храмов», — отметил священник.

Волков пояснил, что ранее строительный проект носил название «Программа 200» и подразумевал возведение 200 сооружений, однако теперь окончательное их количество будет гораздо большим. Священник уверен, что недостаточной заполненности храмов в новых районах города «совершенно точно не будет».

Руководитель пресс-службы также напомнил слова патриарха о том, что Московская епархия, являясь первой по своему статусу, «должна стать и первой с точки зрения духовного роста». Он посетовал на то, что, из-за постоянных строительных работ по улучшению столицы, количество храмов в ней было «не на очень высоком уровне».

Программа, о которой идет речь, была инициирована патриархом Кириллом в 2009 году. Она реализуется за счет пожертвований в специальный благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы. На сегодняшний день в рамках проекта было возведено более 60 храмов, 28 новых сооружений находятся в процессе строительства. Кроме того, продолжается процесс выделения земель под новые храмы.

В сентябре прошлого года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил строить деревянные храмы в Москве как временные либо воздвигать их «дозированно и в совершенно конкретных случаях».