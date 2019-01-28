В Москве отреставрируют Кремлевскую больницу

Здание Кремлевской больницы в Романовом переулке отреставрируют. Разрешение на работы выдало Мосгорнаследие, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В основе здания, выполненного в стиле позднего конструктивизма, находится доходный дом Шереметевых конца XIX века. В 20–30-е годы ХХ века его частично перепланировали и надстроили для размещения медицинского учреждения.

Зданию, которое является объектом культурного наследия регионального значения, вернут исторический облик 1930–1950-х годов. Работы коснутся как фасадов, так и интерьеров памятника.

На первом этапе реставрации в здании демонтируют лифтовую шахту и аварийные перекрытия, очистят стены от краски и возвратят им первоначальный вид. Двери и окна отреставрируют согласно первоначальным чертежам. Будет воссоздано ленточное остекление на главном фасаде, на четвертом и пятом этажах.

Внутри здания демонтируют перегородки и воссоздадут планировку коридоров и холлов, которая была здесь в 1930 году. Парадные помещения входной группы первого этажа обновят, восстановят историческую отделку пола и расписные плафоны

Также будет демонтирована облицовка главной лестницы. Ее ограждения из искусственного мрамора отреставрируют. Все конструкции здания дополнительно укрепят.

На втором этапе реставрации Кремлевскую больницу превратят в многофункциональный консультативно-диагностический медцентр. Все медико-технологические процессы модернизируют.