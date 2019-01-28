Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве отреставрируют Кремлевскую больницу 

Москва24 + ещё 7 2 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Здание Кремлевской больницы в Романовом переулке отреставрируют. Разрешение на работы выдало Мосгорнаследие, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В основе здания, выполненного в стиле позднего конструктивизма, находится доходный дом Шереметевых конца XIX века. В 20–30-е годы ХХ века его частично перепланировали и надстроили для размещения медицинского учреждения.
Зданию, которое является объектом культурного наследия регионального значения, вернут исторический облик 1930–1950-х годов. Работы коснутся как фасадов, так и интерьеров памятника.
На первом этапе реставрации в здании демонтируют лифтовую шахту и аварийные перекрытия, очистят стены от краски и возвратят им первоначальный вид. Двери и окна отреставрируют согласно первоначальным чертежам. Будет воссоздано ленточное остекление на главном фасаде, на четвертом и пятом этажах.
Внутри здания демонтируют перегородки и воссоздадут планировку коридоров и холлов, которая была здесь в 1930 году. Парадные помещения входной группы первого этажа обновят, восстановят историческую отделку пола и расписные плафоны
Также будет демонтирована облицовка главной лестницы. Ее ограждения из искусственного мрамора отреставрируют. Все конструкции здания дополнительно укрепят.
На втором этапе реставрации Кремлевскую больницу превратят в многофункциональный консультативно-диагностический медцентр. Все медико-технологические процессы модернизируют.
Ранее глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил, что к 2020 году отреставрируют все восемь корпусов Яузской больницы.
Москва24: последние новости
Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников В Москве пройдет акция "Покормите птиц зимой!" Территории около станций метро "Столбово" и "Филатов луг" благоустроят до конца года
Комментарии1
Новости Москвы , Алексей Емельянов , Правительство Москвы , Москва
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Строивший «Восточный» топ-менеджер найден мертвым
Происшествия
США связали появление «Охотника» с Сирией
Оружие Армия
«Крым» нашли чудом
Происшествия Статьи
Су-27 поднят по тревоге из-за действий США
Оружие Армия
Русский флот напугал НАТО
Оружие Армия
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение