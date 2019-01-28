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Трамвайные рельсы в столице проложат по пластиковым шпалам 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: mos.ru
В этом и последующем годах на 22 участках трамвайных путей в столице уложат экологичные и долговечные шпалы из переработанного пластика — об этом сообщает окружная газета ЮЗАО «Москва За Калужской заставой » со ссылкой на официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Впервые такие шпалы появились на улицах города еще в прошлом году, и уже помогли сохранить более тысячи деревьев. А еще — это прекрасный способ повторного использования пластика.
По словам директора МосТрансПроекта Александра Полякова, не последнее место занимает и экологический фактор. Дело в том, что деревянные шпалы покрываются пропиткой, содержащей каменноугольную смолу, что, в свою очередь, отрицательно влияет на экологию мегаполиса.
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