Выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста» открылась в Москве

Выставка "Анна Франк. Дневники Холокоста", основанная на материалах дневников, написанных девушками в еврейских гетто и зонах оккупации, и приуроченная к Международному дню памяти жертв холокоста, открылась в Еврейском музее и центре толерантности в понедельник, передает корреспондент ТАСС

"За непродолжительную историю музея прошло пять выставок, посвященных истории Холокоста, сегодня вечером мы открываем шестую. Мы представляем вам выставку "Анна Франк. Дневники Холокоста", она рассказывает истории шести еврейских девушек, оказавшихся в гетто и зонах оккупации. Истории восстановлены по материалам дневников и личных архивов: шесть дневников — это шесть голосов юного поколения, столкнувшихся с войной", — сказал на открытии директор музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

По его словам, музей давно хотел сделать эту выставку. "Мы видели, насколько актуальны эти дневники", — отметил директор музея.

По словам куратора выставки Моники Норс, выставка объединяет восемь комнат. "Всего девочек шесть, и все они вели совершенно разные дневники, поэтому мы выбрали очень разные истории. Первая комната — вводная, затем шесть — на девочек и последняя — заключительная", — сказала она. Выставка продлится до 1 апреля 2019 года.

День памяти

В музее также состоялась торжественная церемония в честь Дня памяти, она открылась поминальной молитвой в исполнении главного раввина РФ Берла Лазара.

"Когда мы молимся, мы вспоминаем тех, кто погиб во время Холокоста, — подчеркнул он. — Трудно подумать даже о том, что у них, к сожалению, нет детей, которые могли бы молиться за них Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем жертв Холокоста, мы также вспоминаем подвиг тех, кто спасал евреев в то время, солдат Красной армии, которые освобождали лагерь в Освенциме, самом страшном месте, где погибло около 1,5 млн евреев. Мы должны также задать себе вопрос: что мы можем сделать сегодня, чтобы такая трагедия не повторялась".

Мероприятие завершилось зажжением шести свечей в память о 6 миллионах жертв Холокоста. Помимо Лазара и Бороды, в торжественной церемонии приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , посол США в РФ Джон Мид Хантсман, посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк, посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.