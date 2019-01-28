В Москве в двух школах объявлен карантин по кори

Москве в школах № 1797 «Богородская» и школе №1434 «Раменки» объявлен карантин по кори. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в школе № 1797 «Богородская» карантин введён после выявления заболевания у одного ребёнка.

«Это разовый случай, один ребёнок заболел, так как все в школе контактные, ввели карантин на 21 день. По инструкции работаем», — заявил директор школы Алексей Нефедов.

Уточняется, что на официальном сайте школы №1434 размещены приказы о введении карантинных мероприятий с 24 января на 21 день в двух корпусах школы.

Ранее сообщалось, что с 26 января в Екатеринбурге отменяют карантин по кори и ОРВИ в школах и детских садах.