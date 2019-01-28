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В Москве в двух школах объявлен карантин по кори 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве в школах № 1797 «Богородская» и школе №1434 «Раменки» объявлен карантин по кори. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в школе № 1797 «Богородская» карантин введён после выявления заболевания у одного ребёнка.
«Это разовый случай, один ребёнок заболел, так как все в школе контактные, ввели карантин на 21 день. По инструкции работаем», — заявил директор школы Алексей Нефедов.
Уточняется, что на официальном сайте школы №1434 размещены приказы о введении карантинных мероприятий с 24 января на 21 день в двух корпусах школы.
Ранее сообщалось, что с 26 января в Екатеринбурге отменяют карантин по кори и ОРВИ в школах и детских садах.
Роспотребнадзор также предупредил о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине.
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