В Москве в двух школах объявлен карантин по кори 

В Москве в школах № 1797 «Богородская» и школе №1434 «Раменки» объявлен карантин по кори. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в школе № 1797 «Богородская» карантин введён после выявления заболевания у одного ребёнка.
«Это разовый случай, один ребёнок заболел, так как все в школе контактные, ввели карантин на 21 день. По инструкции работаем», — заявил директор школы Алексей Нефедов.
Уточняется, что на официальном сайте школы №1434 размещены приказы о введении карантинных мероприятий с 24 января на 21 день в двух корпусах школы.
Ранее сообщалось, что с 26 января в Екатеринбурге отменяют карантин по кори и ОРВИ в школах и детских садах.
Роспотребнадзор также предупредил о росте заболеваемости корью в Грузии и на Украине.