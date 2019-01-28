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В Москве пройдет акция «Покормите птиц зимой!» 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Во вторник, 29 января, в Москве начинается акция "Покормите птиц зимой!", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову.
"Эта акция будет проходить у нас по всему городу! Мы дадим методические указания, чем и каких птиц можно подкармливать, будем изготавливать и развешивать кормушки", — рассказала Зотова. Через месяц в Мосгордуме подведут итоги и наградят победителей.
В середине января орнитологи сообщили, что чередование оттепелей и заморозков вызывает депрессию у московских птиц и снижает их выживаемость. Специалисты рекомендовали чаще подкармливать птиц.
Перед новогодними праздниками орнитологи рекомендовали не давать птицам курить, поскольку они не умеют затягиваться, но разрешили угостить небольшим количеством алкоголя.
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Новости Москвы , Мосгордума , АГН "Москва" , Москва
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