Три выставки на ВДНХ продлили свою работу

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Выставки «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея», «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова » и «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева » на ВДНХ продлили свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса. «Ценные экспонаты, увлекательные экскурсии высоко оценили посетители — и еще большее количество горожан и гостей ВДНХ хотели бы увидеть лично избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея, выставку, иллюстрирующую биографию легендарного писателя и обстоятельства создания его произведений, а также уникальную коллекцию популярного телеведущего и эксперта в области моды», — говорится в сообщении. Отмечается, что адресованная поклонникам русского изобразительного искусства периода первой половины XVIII века — 70-х гг. XX века выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея» в павильоне «Рабочий и колхозница» продлена до 21 апреля 2019 г. включительно. «До 10 мая в павильоне «Рабочий и колхозница» открыта выставка «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова», подготовленная ВДНХ совместно с Государственным музеем М. Булгакова. В павильоне «Гидрометеорология» до 28 апреля любители моды могут познакомиться с историей fashion-индустрии, посетив выставку «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева», — пояснили в пресс-службе ВДНХ. Ранее «Известия» сообщали, что рекордные 30 млн человек посетили ВДНХ в 2018 г.