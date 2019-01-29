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Три выставки на ВДНХ продлили свою работу 

Агентство «Москва» + ещё 4 39 минут назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Выставки «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея», «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова» и «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева» на ВДНХ продлили свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
«Ценные экспонаты, увлекательные экскурсии высоко оценили посетители — и еще большее количество горожан и гостей ВДНХ хотели бы увидеть лично избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея, выставку, иллюстрирующую биографию легендарного писателя и обстоятельства создания его произведений, а также уникальную коллекцию популярного телеведущего и эксперта в области моды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что адресованная поклонникам русского изобразительного искусства периода первой половины XVIII века — 70-х гг. XX века выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея» в павильоне «Рабочий и колхозница» продлена до 21 апреля 2019 г. включительно.
«До 10 мая в павильоне «Рабочий и колхозница» открыта выставка «Явление героя. В поисках Михаила Булгакова», подготовленная ВДНХ совместно с Государственным музеем М. Булгакова. В павильоне «Гидрометеорология» до 28 апреля любители моды могут познакомиться с историей fashion-индустрии, посетив выставку «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева», — пояснили в пресс-службе ВДНХ.
Ранее «Известия» сообщали, что рекордные 30 млн человек посетили ВДНХ в 2018 г.
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Новости Москвы , Александр Васильев , Михаил Булгаков , газета "Известия"
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