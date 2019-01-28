Промзону на востоке Москвы ждет масштабная застройка

Крупный проект жилой и общественно-деловой застройки планируется реализовать в восточном округе Москвы , говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«На востоке Москвы запланирована реорганизация территории промышленно-производственного и коммунального назначения. Общая площадь составляет 53,42 гектара», — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Территория проекта планировки ограничена улицами Краснобогатырской и Богатырский Мост, Олений Вал и Богородский Вал, а также проспектом Ветеранов и Богородским шоссе. Проектным решением здесь предусмотрено создание общественно-делового и жилого пространства. Планируется возведение нескольких жилых комплексов с подземной парковкой на 3 612 машино-мест. На первых этажах зданий разместятся объекты социальной инфраструктуры, в том числе два детских сада на 300 мест.

По словам Княжевской, на проектируемой территории предусмотрено строительство школы на 1 085 мест и отдельно стоящего детского сада на 200 мест.

«Для жителей района планируется построить многофункциональный комплекс, в котором разместятся объекты спорта, культуры и досуга, лечебно-профилактического и торгово-бытового назначения. Здесь же предусматривается подземный паркинг на 1 157 автомобилей», — уточнила Княжевская.

Она добавила, что для улучшения транспортного обслуживания района проработано развитие улично-дорожной сети. Всего будет проведена реконструкция порядка 3 километров дорог.

«В частности, предусматривается реконструкция Краснобогатырской улицы с переустройством трамвайных путей и расширением дороги. Реконструкцию ждет участок улицы Богатырский Мост от улицы Краснобогатырской до Богородского шоссе и участок улицы Богородский Вал от улицы Краснобогатырской до набережной Ганнушкина», — пояснила председатель Москомархитектуры.

Также Княжевская отметила, что предусмотрено формирование нового проезда с четырехполосным движением, соединяющего проспект Ветеранов и Краснобогатырскую улицу. Также на участке проектируемого проезда №422 от проспекта Ветеранов до Краснобогатырской улицы возможно строительство моста через реку Яузу.