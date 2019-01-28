Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа
В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа

До станции метро «Столбово» в новой Москве пустят автобусы 

Р-Спорт 4 часа назад
Фото: РИА Новости
До станции "Столбово" Сокольнической линии метро по улице Фитаревской пустят автобусы, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.
"Сейчас эта улица узкая, неудобная, тротуаров практически нет, и люди вынуждены идти непосредственно по проезжей части", — отмечается в нем.
В ходе работ по благоустройству, которые будут проведены в 2019 году, на улице будет расширена проезжая часть, и это позволит организовать две полосы движения шириной по 3,5 метра, после чего можно будет пустить по этому маршруту автобусы, уточняется в сообщении.
Кроме того, планируется благоустроить дорогу к станции Сокольнической ветки "Филатов луг". Как указывается в сообщении, здесь будет организована велопешеходная дорожка с пунктами велопроката от ЖК "Первый Московский" через Ульяновский и Валуевский лесопарки.
Р-Спорт: последние новости
До станции метро "Столбово" в новой Москве пустят автобусы Стало известно место похорон главы департамента региональной безопасности В "Зарядье" открылась "живая лаборатория" с фотографиями о Москве
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Видео
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
В небе над Ростовом едва не произошла катастрофа
Происшествия
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
В мире Конфликты
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение