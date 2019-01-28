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Выставка Куинджи в Третьяковке будет открыта в понедельник 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Выставка Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, откуда накануне была похищена картина художника "Ай-Петри. Крым", будет работать в понедельник с 15:00, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи. Ранее режим работы выставки в этот день был под вопросом из-за ЧП.
"Выставка будет работать в понедельник с 15:00", — сказали в пресс-службе.
О ЧП стало известно в воскресенье вечером, в 177-ю годовщину со дня рождения Куинджи. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что неизвестный украл из Третьяковской галереи картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Позднее эту информацию подтвердили в правоохранительных органах и Минкультуры РФ.
Картина "Ай-Петри. Крым" обычно хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на выставку работ художника. Русский музей был проинформирован о пропаже картины работы Куинджи, предоставленной им для временной выставки в Третьяковской галерее. Позднее сотрудники полиции обнаружили в Московской области похищенную картину и задержали предполагаемого похитителя.
Это уже вторая пропажа культурной ценности на прошлой неделе — ранее сообщалось об исчезновении иконы XVI века "Богоматерь Смоленская-Шуйская" из Государственного исторического музея Москвы. И это второе крупное ЧП в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев — в мае 2018 года вандал повредил полотно Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына", картина до сих пор находится на реставрации.

О художнике

Архип Иванович Куинджи (1842-1910 годы) — один из самых ярких русских художников XIX столетия. Он совершил прорыв в художественных исканиях своего поколения живописцев, создал особый тип романтического пейзажа. Автор полотен "Лунная ночь на Днепре", "Красный закат над Днепром", "Березовая роща" и др.
В экспозиции Третьяковской галереи более 180 его избранных произведений. На выставке, помимо работ из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, представлены произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также из музеев стран ближнего зарубежья (Азербайджана, Белоруссии) и из одной частной коллекции. Выставка открылась 6 октября 2018 года и продлится до 17 февраля.
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Новости Москвы , Илья Репин , Архип Куинджи , Иван Грозный , Минкультуры , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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