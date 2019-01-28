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Следующие в столицу электрички задерживаются на Ленинградском направлении 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Электропоезда, следующие в столицу на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), задерживаются. Об этом сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.
"Утром 28 января задерживаются пригородные поезда, следующие в Москву", — говорится в сообщении МТППК в Twitter.
Как уточняется, пассажиры могут пересесть на скоростные "Ласточки" не доплачивая за билет. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ввода движения электричек в график.
Также в компании призвали пассажиров внимательно слушать объявления, которые звучат на станциях.
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