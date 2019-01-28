Следующие в столицу электрички задерживаются на Ленинградском направлении

Электропоезда, следующие в столицу на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД), задерживаются. Об этом сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

"Утром 28 января задерживаются пригородные поезда, следующие в Москву", — говорится в сообщении МТППК в Twitter.

Как уточняется, пассажиры могут пересесть на скоростные "Ласточки" не доплачивая за билет. Специалисты предпринимают все необходимые меры для ввода движения электричек в график.

Также в компании призвали пассажиров внимательно слушать объявления, которые звучат на станциях.