Территории около станций метро «Столбово» и «Филатов луг» благоустроят до конца года

Территории около строящихся станций метро "Столбово" Коммунарской линии и "Филатов луг" Сокольнической линии планируют благоустроить до конца текущего года. Также планируют расширить до семи метров автодорогу, которая ведет к станции "Столбово", говорится на портале мэра и правительства Москвы

"А у станции "Филатов луг" появится велодорожка протяженностью более трех километров", — говорится в сообщении.

Предполагается, что это положительно скажется на пешеходной и транспортной доступности прилегающих к станциям районов.

После благоустройства Фитаревская улица, которая ведет к станции "Столбово", станет полноценной двухполосной дорогой. Там организуют остановочные павильоны для пассажиров наземного транспорта.

У метро "Филатов луг" благоустроят территорию, прилегающую к жилому комплексу "Первый Московский".

"Чтобы жителям было удобнее добираться до метро, мы решили создать велопешеходную трассу через Ульяновский лесопарк. Ее протяженность составит 3,1 км", — говорится в сообщении.

Дорогу поделят на две части — для пешеходов и велосипедистов. Там появятся пункты проката велосипедов и самокатов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируют достроить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Столбово" в поселении Сосенское в ТиНАО. Площадь ТПУ составит около 300 тысяч квадратных метров. В его составе две станции метро, автомобильная развязка и многофункциональный комплекс с подземным паркингом, автостанция, разворотная площадка для автобусов, стоянка такси. Ожидаемый пассажиропоток узла — 370 тысяч человек в сутки.