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Десять новых автобусных маршрутов коммерческих перевозчиков планируется запустить в ТиНАО до конца года 

Агентство «Москва» + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители ТиНАО до конца 2019 г. смогут воспользоваться 10 новыми автобусными маршрутами коммерческих перевозчиков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«До конца года на территории ТиНАО планируется запустить 10 новых автобусных маршрутов коммерческих перевозчиков общей протяженностью около 70 км. Они свяжут поселения округов друг с другом, а также с метро и железнодорожными станциями. В населенных пунктах, через которые пройдут маршруты, живут более 50 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта, три маршрута пройдут от станции метро «Теплый Стан». Первый из них пройдет до центра МЧС «Лидер» в пос. завода Мосрентген, второй — в пос. Ватутинки, в котором живут более 10 тыс. человек, третий сделает более удобной дорогу до метро для 8 тыс. жителей поселения Первомайского. Общая протяженность этих маршрутов составит более 40 км.
Также автобусы будут курсировать между пос. Переделкино, где живут 7 тыс. человек, железнодорожной станцией «Переделкино», районом Ново-Переделкино и станцией метро «Новопеределкино». Протяженность этого маршрута составит 5,1 км. Еще один маршрут длиной 4,5 км пройдет от железнодорожной станции «Кокошкино» до дер. Крекшино с населением более 2 тыс. человек. Три маршрута общей протяженностью почти 16 км сделают более удобной дорогу от станции «Щербинка» до микрорайонов Гарнизон Остафьево, Новомосковского и Южного. На их территории проживают более 20 тыс. человек. Еще два маршрута планируется организовать между поселением Воскресенское и дер. Расторопово, а также дер. Десной и дер. Кувекино. Их общая протяженность составит 4,3 км.
Наличие новых автобусных маршрутов требует обустройства инфраструктуры, которым займется департамент капитального ремонта столицы. Планируется вдвое расширить проезжую часть — с нынешних 3-3,5 м до 7-7,5 м. Вместо старых остановок появятся современные павильоны, в которых пассажиры смогут укрыться от дождя, ветра и снега или отдохнуть в ожидании автобуса. Поблизости обустроят тротуары, а там, где темно, установят дополнительные опоры освещения. Работы начнутся весной.
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