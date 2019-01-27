Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убирая дорогу, мужчина засыпает снегом автомобили 

Рамблер 19 минут назад
Жители одного из столичных дворов сняли на камеру мужчину, который засыпает снегом автомобили. Инцидент произошел на улице Братиславской: на кадрах видно, как расчищая дорогу, человек высыпает весь собранный снег на припаркованные во дворе автомобили. Теперь владельцам машин придется самостоятельно выручать свои транспортные средства из снежного плена. Мотивы и цели мужчины не ясны, но некоторые из очевидцев предположили, что пакостничает автолюбителям местный дворник. За выходные в Москве выпало рекордное количество снега. Как сообщили в мэрии города, такого сильного снегопада не наблюдалось с 1999 года.
Новости Москвы , Видео , Общество
Читайте также
Видео
Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами
Политика
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
В Кремле прояснили «защиту» Мадуро российскими наемниками
Войска Армия
«У страха глаза велики»: Кремль о наемниках в Венесуэле
В мире Статьи
Оскорбивший Скабееву назначил место дуэли с сенатором
В мире Украина
В жилом доме в Перми рухнули перекрытия
Происшествия
Порошенко молится на себя и покупает избирателей
В мире Статьи
Кремль назвал препятствие для мирного договора с Японией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение