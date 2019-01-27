Убирая дорогу, мужчина засыпает снегом автомобили

Жители одного из столичных дворов сняли на камеру мужчину, который засыпает снегом автомобили. Инцидент произошел на улице Братиславской: на кадрах видно, как расчищая дорогу, человек высыпает весь собранный снег на припаркованные во дворе автомобили. Теперь владельцам машин придется самостоятельно выручать свои транспортные средства из снежного плена. Мотивы и цели мужчины не ясны, но некоторые из очевидцев предположили, что пакостничает автолюбителям местный дворник. За выходные в Москве выпало рекордное количество снега. Как сообщили в мэрии города, такого сильного снегопада не наблюдалось с 1999 года.