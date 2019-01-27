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Такса Маруся работает внештатным психологом 

Рамблер 18 минут назад
В Пожарно-спасательном центре Москвы полгода назад появился внештатный психолог — такса Маруся, которая помогает спасателям справиться со стрессом. Животное оказалось в ПСЦ случайно: владелица собаки однажды взяла ее с собой на работу, Маруся не хотела оставаться дома одна. Добродушная такса моментально завоевала сердца сотрудников центра, и ее решили оставить. Дружелюбный четвероногий «коллега», общение с которым является своеобразной психотерапией, прошел спецподготовку совместно с другими служебными собаками, а также принял участие в учениях. Спасатели балуют своего внештатного психолога угощениями — курагой, морковью и печеньем, а также приносят ей одежду, у Маруси есть летний и зимний гардероб.
Новости Москвы , Видео , Общество , Москва
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