Участок Главной аллеи перекроют до 30 июля

Ради проведения инженерных работ часть Главной аллеи перекроют с 31 января по 30 июля. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения на участке от Первомайской улицы до Московского проспекта будут действовать круглосуточно. На протяжении полугода на аллею не допустят автомобилистов.

Ранее сообщалось, что участок Якиманской набережной перекроют 27 января из-за съемок фильма. Полное перекрытие будет действовать на участке Якиманской набережной от Малой Якиманки до Большой Якиманки.