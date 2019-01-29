Москвичей призвали не ходить рядом со зданиями во время уборки снега с крыш

Власти Москвы призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к работе коммунальных служб, ликвидирующих последствия сильного снегопада, прошедшего в выходные дни, и не заходить за специальные ограждения во время уборки крыш зданий от снега, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Сильнейшие снегопады прошли в столице в минувшие выходные. Как уточняли в мэрии, в воскресенье снежный покров в столице достиг 58 сантиметров. По данным столичного Метеобюро, количество выпавших осадков после 37-часового снегопада в субботу и воскресенье превысило месячную норму по осадкам в январе почти в 1,5 раза.

"В городе продолжаются непрерывные работы по уборке и вывозу снега, образовавшегося в результате 37-часового снегопада. Мы просим москвичей с пониманием относиться к труду работников коммунальных служб и во избежание травматизма и несчастных случаев выполнять их требования", — сказал Бирюков журналистам во вторник.

Он призвал горожан быть осторожными и внимательными к предупреждающим знакам, не заходить в охранные зоны проведения работ по очистке кровель от снега и наледи.

"В настоящее время на очистке скатных крыш от снега работают 250 автовышек и более 10 тысяч кровельщиков. Бригады оснащены необходимым инвентарем, средствами связи, страховочными поясами. В ходе работ выставляется стационарное ограждение, для предотвращения прохода людей в опасную зону дежурят сигнальщики", — пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Ранее сообщалось, что к концу рабочей недели в Москве установятся нулевые температуры и начнется оттепель. В течение трех дней будут идти осадки в смешанной фазе, что может привести к гололедным явлениям, а 31 января в городе может пройти ледяной дождь.