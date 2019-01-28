В московском метро из-за проверки аудиосистемы сработала пожарная тревога

Пожарная тревога на станции "Озерная" Солнцевской линии Московского метрополитена сработала в рамках проверки работы системы безопасности, никакой угрозы нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила о том, что на "Озерной" сработала пожарная тревога, в ходе которой пассажиров призвали покинуть здание согласно плану эвакуации.

"На станции "Озерная" проходили испытания работы звукового оповещения системы пожарной безопасности", — сообщили в пресс-службе метрополитена.

Как уточнил собеседник агентства, станция работает в штатном режиме, безопасности пассажиров и движению поездов ничто не угрожает.