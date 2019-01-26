В Москве увеличили количество снегоуборочной техники

Москве увеличили количество снегоуборочной и снеговывозящей техники до 12 тысяч единиц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с сильными снегопадами количество снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличено до 12 тысяч единиц", — приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Ранее он сообщал, что для уборки и зачистки магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано порядка 9 тысяч единиц техники.

Также он отметил, что снегосплавные пункты будут работать круглосуточно.

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