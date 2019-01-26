Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве увеличили количество снегоуборочной техники 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
В Москве увеличили количество снегоуборочной и снеговывозящей техники до 12 тысяч единиц. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с сильными снегопадами количество снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличено до 12 тысяч единиц", — приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".
Ранее он сообщал, что для уборки и зачистки магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано порядка 9 тысяч единиц техники.
Также он отметил, что снегосплавные пункты будут работать круглосуточно.
Сергей Собянин назвал ближайшие дни испытанием для города. Мэр Москвы отметил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.
В МЧС москвичей предупредили об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах.
В столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.
ЦОДД посоветовал жителям Москвы пользоваться метро. Столичная подземка заявила о готовности к работе в непогоду.
На столичных дорогах в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям.
Синоптики прогнозируют, что в субботу, 26 января, количество выпавшего снега в столице может стать рекордным с 1999 года.
В Москве высота сугробов увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В области сугробы могут вырасти до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января.
Москва24: последние новости
Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до поселка Северный в 2022 году На каток в Парке Горького выстроилась очередь Собянин принял участие в форуме "Молодой предприниматель Москвы"
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , МЧС , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Видео
К Крымскому мосту срочно направили спасателей
Происшествия
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Тимошенко разоблачила «главную ложь» Порошенко
Украина В мире
Умер Мишель Легран
В мире Статьи
Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле
В мире Статьи
Противник Мадуро заявил о досрочных выборах
Латинская Америка В мире
Толкнувшего Скабееву депутата Рады вызвали на дуэль
Политика
Пугачеву распекли за 40-миллионный концерт
Шоу-бизнес
Лавров и глава МИД Туниса подводят итоги переговоров
Политика
Грязные факты о Майкле Джексоне шокировали зрителей
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение