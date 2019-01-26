Реконструкцию ул. Дорожная завершат в ноябре

Работы по реконструкции ул. Дорожная на юге столицы завершатся в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Реконструкция ул. Дорожная на участке от ул. Кантемировская до МКАД должна быть завершена в ноябре этого года. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство дополнительных участков ул. Дорожная протяженностью 6,67 км, возведение эстакады на пересечении с железнодорожными путями, а также реконструкция прилегающих улиц со строительством трех подземных пешеходных переходов. Реконструкция позволит обеспечить еще один удобный выезд автотранспорта на кольцевую магистраль и разгрузить Варшавское шоссе», — рассказал М. Хуснуллин.

Он также отметил, что что наиболее важной частью проекта станет эстакада через железнодорожные пути протяженностью более 170 м. Эстакада шириной почти 19 м обеспечит пропуск транспорта по двум полосам движения в каждом направлении. Кроме того будут обустроены полосы безопасности и установлено центральное разделительное ограждение.

Ранее М. Хуснуллин сообщил, что помимо крупных хордовых магистралей в городе активно будут реконструироваться и строиться дороги районного значения. Это будут небольшие по длине дороги, которые важны для разгрузки скоростных магистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждого квартала. «Мы хотим построить около 100 таких дорог-связок», — уточнил глава Стройкомплекса. ​