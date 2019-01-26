Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Реконструкцию ул. Дорожная завершат в ноябре 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работы по реконструкции ул. Дорожная на юге столицы завершатся в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«Реконструкция ул. Дорожная на участке от ул. Кантемировская до МКАД должна быть завершена в ноябре этого года. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство дополнительных участков ул. Дорожная протяженностью 6,67 км, возведение эстакады на пересечении с железнодорожными путями, а также реконструкция прилегающих улиц со строительством трех подземных пешеходных переходов. Реконструкция позволит обеспечить еще один удобный выезд автотранспорта на кольцевую магистраль и разгрузить Варшавское шоссе», — рассказал М. Хуснуллин.
Он также отметил, что что наиболее важной частью проекта станет эстакада через железнодорожные пути протяженностью более 170 м. Эстакада шириной почти 19 м обеспечит пропуск транспорта по двум полосам движения в каждом направлении. Кроме того будут обустроены полосы безопасности и установлено центральное разделительное ограждение.
Ранее М. Хуснуллин сообщил, что помимо крупных хордовых магистралей в городе активно будут реконструироваться и строиться дороги районного значения. Это будут небольшие по длине дороги, которые важны для разгрузки скоростных магистралей и улучшения транспортной доступности каждого района, каждого квартала. «Мы хотим построить около 100 таких дорог-связок», — уточнил глава Стройкомплекса. ​
Агентство «Москва»: последние новости
Три тоннеля метро проложат под Аминьевским шоссе Участок Люблинско-Дмитровской линии метро до пос. Северный построят до конца 2022 г. С.Собянин посетил форум «Молодой предприниматель Москвы»
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Видео
К Крымскому мосту срочно направили спасателей
Происшествия
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Тимошенко разоблачила «главную ложь» Порошенко
Украина В мире
Умер Мишель Легран
В мире Статьи
Госдеп назначил спецпредставителя США по Венесуэле
В мире Статьи
Противник Мадуро заявил о досрочных выборах
Латинская Америка В мире
Толкнувшего Скабееву депутата Рады вызвали на дуэль
Политика
Пугачеву распекли за 40-миллионный концерт
Шоу-бизнес
Лавров и глава МИД Туниса подводят итоги переговоров
Политика
Грязные факты о Майкле Джексоне шокировали зрителей
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение