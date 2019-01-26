Каток в помощь. На ВДНХ прошел благотворительный день

В столичном парке ВДНХ прошел благотворительный день. Актеры театра и кино вышли на лед вместе с подопечными фондов «Я есть!», «Вера» и Фондом Хабенского. Все средства, вырученные от продажи билетов, направят на помощь детям с особенностями развития. На коньки встала и корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина.

Еще три года назад Саша не представлял, что однажды сможет сам выйти на лед. В шесть лет ребенку поставили диагноз — злокачественная опухоль мозга. Но денег на дорогостоящее лечение у семьи из Донецка не было. На их беду откликнулись в российском благотворительном фонде. Полтора миллиона рублей собрали за несколько недель.

«Перечисления были в больницу. Был курс химиотерапии, потом лучевой терапии, восстановление. Все благодаря фонду», — рассказала подопечная благотворительного Фонда Константина Хабенского Алена Скрыпник.

Вместе с Сашей и его мамой на катке подопечные фондов Константина Хабенского, «Я есть» и «Вера». На коньки встали актеры театра и кино. Все они — участники благотворительного дня. Он проходит в Москве уже пятый год. За это время на помощь детям перевели почти 15 миллионов рублей.

«Кого-то вылечивают, чью-то жизнь делают полноценной. А кто-то имеет возможность социализироваться, как наши дети. Это не менее важно вам и нам, обычным людям, которые приходят, и оставляют не только деньги, но и частичку какого-то своего добра», — уверена актриса театра и кино, соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова

С подопечными звезды знакомы лично. Здесь дети, которые уже прошли лечение или сейчас борются с тяжелыми заболеваниями. Подростки и взрослые с особенностями развития.

«Приехали ребята из нашего интерната. Они приезжают на множество наших мероприятий, регулярно. На концерты, в театры и в кино. Недавно они летали в аэротрубе и присылали мне фотографии», — говорит актер театра и кино, соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Егор Бероев.

По традиции в программе праздника заезд на коньках в карнавальных масках, снежки и выступление музыкантов. К акции присоединились все площадки столичного парка ВДНХ.

Мороз минус 15 градусов и сильная метель сегодня не испугали москвичей. На лед вышли более 200 человек. Ведь все собранные средства с продажи билетов будут перечислены в благотворительные фонды.