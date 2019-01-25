На каток в Парке Горького выстроилась очередь

Всех студентов в пятницу, 25 января, пускают на каток с 50-процентной скидкой.

Кроме того, по случаю Дня студента на 18 катках столицы для учащихся вузов и колледжей подготовили специальную праздничную программу. На 14 из них вход, как и прокат коньков, сделали свободным.

Столица впервые отмечает День студента на общегородском уровне. Праздник проходит на 32 площадках в разных округах города.

К примеру, студентов пригласили бесплатно покататься на сноуборде и лыжах в горнолыжных комплексах "Ново-Переделкино" и "Куркино". Чтобы принять участие в акции, достаточно будет показать студенческий билет.