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Сергей Собянин посетил форум «Молодой предприниматель Москвы» 

Москва меняется + ещё 6 16 часов назад
Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Сергей Собянин посетил форум «Молодой предприниматель Москвы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра.
«Во Дворце спорта «Мегаспорт» прошел форум «Молодой предприниматель Москвы». В качестве спикера в нем принял участие Сергей Собянин. Он поздравил студентов с Татьяниным днем и наградил победителей конкурса «Лучший сайт стартапа форума», — говорится в сообщении.
Мэр поблагодарил тех, кто уже сделал первые шаги в бизнесе, а также отметил, что без характера, упорства достичь результата невозможно.
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