Сергей Собянин посетил форум «Молодой предприниматель Москвы»

Сергей Собянин посетил форум «Молодой предприниматель Москвы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

«Во Дворце спорта «Мегаспорт» прошел форум «Молодой предприниматель Москвы». В качестве спикера в нем принял участие Сергей Собянин. Он поздравил студентов с Татьяниным днем и наградил победителей конкурса «Лучший сайт стартапа форума», — говорится в сообщении.

Мэр поблагодарил тех, кто уже сделал первые шаги в бизнесе, а также отметил, что без характера, упорства достичь результата невозможно.