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Под Аминьевским шоссе проложат три тоннеля метро 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: Михаил Колобаев, пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства г. Москвы
— На юго-западном участке стартовала проходка левого перегонного тоннеля от «Аминьевского шоссе» в сторону станции «Давыдково», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
После завершения проходки этого тоннеля на участке будут построены правый перегонный тоннель и средний оборотно-тупиковый. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Длина нового тоннеля составит более 350 метров. Проходка ведется при помощи 6-метрового тоннелепроходческого комплекса в районе Очаково-Матвеевское под эстакадой на пресечении улицы Генерала Дорохова и Аминьевского шоссе. После завершения проходки этого тоннеля на участке будут построены правый перегонный тоннель и средний оборотно-тупиковый, — уточнил он.
По словам заместителя мэра, на площадке № 6, где расположена переходная камера, будет проведена стыковка этих тоннелей с двухпутным тоннелем, который построят с помощью щита десятиметрового диаметра (двухпутного) от станции «Давыдково».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марс Газизуллин в свою очередь рассказал, что стартовавший механизированны комплекс «Мария» — пятый тоннелепроходческий щит, привезенный подрядчиком CRCC (China Railway Construction Corporation Rus) из Китая.
— Сегодня на грандиозной стройке нового кольца Московского метро работают уже 18 проходческих комплексов, — резюмировал Сергей Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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