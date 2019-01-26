Под Аминьевским шоссе проложат три тоннеля метро

— На юго-западном участке стартовала проходка левого перегонного тоннеля от «Аминьевского шоссе» в сторону станции «Давыдково», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

После завершения проходки этого тоннеля на участке будут построены правый перегонный тоннель и средний оборотно-тупиковый. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Длина нового тоннеля составит более 350 метров. Проходка ведется при помощи 6-метрового тоннелепроходческого комплекса в районе Очаково-Матвеевское под эстакадой на пресечении улицы Генерала Дорохова и Аминьевского шоссе. После завершения проходки этого тоннеля на участке будут построены правый перегонный тоннель и средний оборотно-тупиковый, — уточнил он.

По словам заместителя мэра, на площадке № 6, где расположена переходная камера, будет проведена стыковка этих тоннелей с двухпутным тоннелем, который построят с помощью щита десятиметрового диаметра (двухпутного) от станции «Давыдково».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марс Газизуллин в свою очередь рассказал, что стартовавший механизированны комплекс «Мария» — пятый тоннелепроходческий щит, привезенный подрядчиком CRCC (China Railway Construction Corporation Rus) из Китая.