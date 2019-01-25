Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажир московского метро прыгнул через голову и остался без внимания 

Мослента 1 час назад
Telegram-канал «Московское метро» опубликовал видео, на котором запечатлен пассажир, делающий сальто в вагоне поезда. Ролик был размещен в пятницу, 25 января.
На кадрах видно, как пассажир совершает 360-градусный прыжок через голову прямо в вагоне метро, но никто из окружающих на это не реагирует. «Обычное дело — сделал сальто и пошел дальше. Пассажиров метро ничем не удивишь», — говорится в подписи к ролику.
В марте прошлого года московский бейсджампер прыгнул с парашютом с крыши 17-этажного дома. Он удачно приземлился рядом с домом, несмотря на то, что парашют зацепился за кусты.
Мослента: последние новости
Москвичей заставят больше ходить пешком Московские электрички и метро объединят День студента впервые отметит вся Москва
Новости Москвы , Видео
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Пассажир метро прыгнул через голову и остался без внимания
Новости Москвы
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Китай покажет самую смертоносную ракету в мире
Оружие Армия
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Депутат Госдумы предложил коллегам умереть
Политика
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
Лукашенко сделал неожиданное заявление
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение