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Машинисты московского метро в среднем получают 111 тысяч рублей в месяц 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средняя заработная плата машиниста в столичной подземке в 2018 году составила около 111 тысяч рублей в месяц, сообщил журналистам в пятницу заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.
«Средняя зарплата работников метрополитена составила 71 тысячу рублей. По основной профессии средняя зарплата составила более 111 тысяч рублей», — сказал Ковалев.
Он добавил, что зарплаты работников столичной подземки индексируют каждый год.
Ранее Ковалев сообщил, что машинист электропоезда — это основная профессия в метро. В столичной подземке на данной должности работают более 5 тысяч человек. Вторая по массовости профессия — билетный кассир, их насчитывается свыше 3,3 тысячи. В прошлом году на работу в Московский метрополитен пришли более 1 тысячи новых машинистов и свыше 800 кассиров.
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