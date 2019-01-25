Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты-отличники смогут получить сувениры от столичного метро 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Студенты-отличники смогут получить сувениры от столичного метро в День студента. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Для студентов вузов и средне-специальных учебных учреждений организовали праздничную акцию. Для участия в ней необходимо подойти на стойку «Живое общение» на станции «Пушкинская» завтра до 20:00. Всех студентов-отличников отметят подарками с символикой московского метро», — говорится в сообщении.
Отмечается, что студентам необходимо показать сотруднику информационной стойки «Живое общение» зачетную книжку с отличными оценками по всем сданным предметам.
Москва меняется: последние новости
Режим работы Московской канатной дороги изменится 25-27 января Солнцевская линия метро будет продлена до аэропорта Внуково Вход в Музей Победы будет бесплатным для студентов с 25 по 27 января
Новости Москвы
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
Меркель теряет позиции
В мире
Армия поддержала Мадуро: американцам придется уйти
Латинская Америка Армия
Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Латинская Америка В мире
Украина похвасталась захваченным российским дроном
Армия Оружие
Москву завалят полуметровые сугробы
Погода Новости Москвы
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
«Убью, сволочь!»: автор хита «Белые розы» едва не убил Разина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение