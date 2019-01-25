Студенты-отличники смогут получить сувениры от столичного метро

Студенты-отличники смогут получить сувениры от столичного метро в День студента. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Для студентов вузов и средне-специальных учебных учреждений организовали праздничную акцию. Для участия в ней необходимо подойти на стойку «Живое общение» на станции «Пушкинская» завтра до 20:00. Всех студентов-отличников отметят подарками с символикой московского метро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что студентам необходимо показать сотруднику информационной стойки «Живое общение» зачетную книжку с отличными оценками по всем сданным предметам.