В Мосгордуме поздравили студентов с Днем Татьяны

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил студентов с Днем Татьяны. Соответствующее поздравление он озвучил в ходе встречи представителями студенческих парламентских клубов города.

«Хорошо отметьте праздник, отдохните, хорошо проведите выходные! А в понедельник — за учебу, за работу. Друзья мои, XXI век — это век цифровых технологий. Мы это видим с вами по изменениям, которые происходят ежедневно. Когда мы учились, у нас было немного другое образование, другая система и даже другие компетенции. И стремительный век вносит абсолютно новые перед вами задачи и вопросы. Я когда получал первое образование, мог быть юристом и все. В наше время можно быть не просто юристом. Сейчас столько прикладных вещей, которыми необходимо заниматься в юриспруденции. Наверное, скоро появится какой-то раздел, который будет заниматься космическим правом», — сказал А. Шапошников.

Он также предположил создание в скором времени профсоюзов роботов и ботов, которые будут бороться за свои права, и чью деятельность тоже придется регулировать.