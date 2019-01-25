Московская канатная дорога введет новый тариф для болельщиков

Московская канатная дорога на два дня — 26 и 27 января — введет новый тариф "Зритель" для болельщиков предстоящих соревнований по фристайлу и сноуборду, которые пройдут в спорткомплексе "Воробьевы горы", сообщили журналистам в пресс-службе канатной дороги в пятницу.

"На два дня — 26 и 27 января — Московская канатная дорога вводит специальный тариф "Зритель". Стоимость тарифа составит 250 рублей "туда-обратно": например, от станции "Воробьевы горы" или станции "Лужники" до станции "Новая лига" и обратно от станции "Новая лига" до станции "Воробьевы горы" или станции "Лужники", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в предстоящие выходные на территории спорткомплекса "Воробьевы горы" пройдут Кубок Европы по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика", а также Кубок мира FIS по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом". Специальный тариф разработан для зрителей предстоящих соревнований, так как вход на зрительские трибуны будет осуществляться со стороны Воробьевской набережной, где расположена станция канатной дороги "Новая лига".