Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве загорелась башня «Федерация»
В Москве загорелась башня «Федерация»

Московская канатная дорога введет новый тариф для болельщиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московская канатная дорога на два дня — 26 и 27 января — введет новый тариф "Зритель" для болельщиков предстоящих соревнований по фристайлу и сноуборду, которые пройдут в спорткомплексе "Воробьевы горы", сообщили журналистам в пресс-службе канатной дороги в пятницу.
"На два дня — 26 и 27 января — Московская канатная дорога вводит специальный тариф "Зритель". Стоимость тарифа составит 250 рублей "туда-обратно": например, от станции "Воробьевы горы" или станции "Лужники" до станции "Новая лига" и обратно от станции "Новая лига" до станции "Воробьевы горы" или станции "Лужники", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в предстоящие выходные на территории спорткомплекса "Воробьевы горы" пройдут Кубок Европы по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика", а также Кубок мира FIS по сноуборду в дисциплине "параллельный слалом". Специальный тариф разработан для зрителей предстоящих соревнований, так как вход на зрительские трибуны будет осуществляться со стороны Воробьевской набережной, где расположена станция канатной дороги "Новая лига".
Последние новости
Кадыров предостерег толкнувшего Скабееву украинского депутата В Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу Сколько денег Россия потеряет в Венесуэле
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:20
Роковой ремонт: трагедия в Балашихе
Происшествия
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
02:31
Семья Вани Фокина получила в Магнитогорске новую квартиру
Общество
04:11
Поведение Порошенко в Давосе вызвало шквал критики
В мире Украина
00:42
«Чубайса — в „Дом-2“: в Госдуме защитили Захарову
Политика
00:35
Снегопад в Москве продлится двое суток
Погода Новости Москвы
01:49
Крушение Су-34: штурман описал столкновение
Армия Оружие
03:23
Трамп объявит режим ЧП
В мире
00:42
Соловьев заступился за Захарову перед Чубайсом
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение