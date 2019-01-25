Бесплатный квест «Не буди ежа!» пройдет в Измайловском лесопарке 26 января

Бесплатный зимний квест «Не буди ежа!» пройдет в Измайловском лесопарке 26 января 2019 г., сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Семейный зимний квест «Не буди ежа!» пройдет на площадке «У тайного холма» в Измайловском лесопарке 26 января. Для участия не требуется предварительной регистрации и вступительных взносов. В рамках командного квеста гостям необходимо будет пройти ряд испытаний на смекалку и физическую подготовку, потребуются знания о природе в целом и о ежах в частности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам квеста предстоит пройти испытания, в конце каждого из которых в маршрутном листе будет поставлена специальная метка. «Тем участникам, которые соберут все отметки, полагается приз от Мосприроды. Участвовать в квесте можно одному или командой — в составе своей семьи», — добавили в пресс-службе.

Площадка «У тайного холма» находится рядом со входом в Измайловский лес с ул. 5-я Парковая. Начало мероприятия — 12:00.