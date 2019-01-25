Дом, где работали герои «Служебного романа», стал памятником архитектуры

Бывший доходный дом Алексея Хомякова получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1899−1900 годах. Его создали архитекторы Илларион Иванов-Шиц и Максимилиан Геппенер. Дом спроектирован в стиле модерн. Главной особенностью здания является граненый эркер с балконом в резном каменном ограждении.

Изначально здание было четырехэтажным, в 1931 году надстроили еще два этажа. Главные фасады дома, выходящие на улицы Петровку и Кузнецкий Мост, выполнены из камня и штукатурки и отделаны рустом (имитация каменной кладки). Их украшают пояса меандра (декоративный греческий орнамент), маски львов, пальметты (рельефные детали в виде листьев пальмового дерева, жимолости или тропического растения аканты), кариатиды (женские фигуры, которые вместо колонн поддерживают горизонтальные перекрытия здания) и полуколонны.

Главный акцент в композиции здания сделан на его угловую часть: ее украшает граненый эркер с колоннадой на втором этаже и балконом на третьем.

«Доходный дом Хомякова — прекрасно сохранившийся образец модерна. Однако он известен не только благодаря своей великолепной архитектуре. Дело в том, что именно в этом здании находилось статистическое учреждение, где работали герои фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» — Калугина, Новосельцев и другие. Интересно, что в действительности такого учреждения здесь никогда не было. В советское время здание занимали Московский отдел здравоохранения, Министерство речного флота СССР, Наркомвод СССР. Сейчас в здании располагается Федеральное агентство морского и речного флота, а на первом этаже работает ресторан», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

История здания

Четырехэтажный дом на пересечении улиц Петровки и Кузнецкий Мост был построен на месте сгоревшего деревянного дома, который принадлежал Алексею Хомякову (1804–1860) — известному философу и публицисту XIX века. Затем владение перешло к его внучатому племяннику, полному тезке философа. При нем здание и превратилось в доходный дом.

Большая часть его помещений предназначалась для коммерческих целей. Так, на первом этаже располагался банк «Волков и сыновья», второй и третий занимал мебельный отдел магазина «Мюр и Мерилиз». В здании также размещались конторы, а часть помещений четвертого этажа сдавалась под комфортабельные квартиры.

Внутри сохранились лестницы с ажурными металлическими ограждениями и деревянными поручнями, лепной декор, своды Монье в подвале, ниши-экседры (полукруглые ниши с полукуполом).

Как отметил Алексей Емельянов, присвоенный статус регионального объекта культурного наследия обеспечивает дому защиту государства. Это значит, что его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Илларион Иванов-Шиц (1865–1937) — русский и советский архитектор, строил в стилях венский модерн и модерн на основе образцов греческого искусства. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его работ — Главная московская сберегательная касса (Рахмановский переулок, дома 1–3), родильный приют Абрикосовой (2-я Миусская улица, дом 1/10), а также клуб Московского купеческого собрания для промышленников и деловых людей (улица Малая Дмитровка, дом 6).

В советское время Иванов-Шиц перестроил Андреевский и Александровский залы в Большом Кремлевском дворце.

Максим Геппенер (1848–1924) — русский и советский архитектор. Учился на строительном отделении Политехникума в Карлсруэ в Германии. С 1887 года состоял архитектором при московских женских гимназиях. По его проекту построены училищный дом на Миусской площади (дом 9, строение 3), Ксеньинский учебно-ремесленный приют (Гороховский переулок, дом 17), здание гимназии на Садово-Кудринской улице (дом 3). Он участвовал в строительстве сооружения для столичного трамвайного парка и канализации. Также Максим Геппенер спроектировал знаковые постройки Мытищинского водопровода, среди которых здания Мытищинской и Алексеевской насосных станций.

Сохранение памятников

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Так, в этом году статус объекта культурного наследия регионального значения получила уникальная Троицкая церковь XVIII века в ТиНАО. Храм-ротонда был построен в 1762 году по желанию фаворита Екатерины II князя Сергея Салтыкова . Его создали по подобию античных святилищ. Также реестр памятников архитектуры пополнили два корпуса бывшего Александровского военного училища на Знаменке, которые сейчас принадлежат Минобороны России . В этом училище преподавал Василий Ключевский и учился Александр Куприн

Кроме того, памятником архитектуры признали зал с мозаиками в стиле модерн в бывшем доходном доме графа Орлова-Давыдова. Помещение расположено на первом этаже здания на Никольской улице, в доме 12 — в начале прошлого века там работал шоколадный магазин Келера. Зал украшает уникальный цветочный мозаичный декор 1907 года.