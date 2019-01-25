Бывший доходный дом Алексея Хомякова является образцом модерна. Его выбрал режиссер Эльдар Рязанов для съемок фильма «Служебный роман».
Бывший доходный дом Алексея Хомякова получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1899−1900 годах. Его создали архитекторы Илларион Иванов-Шиц и Максимилиан Геппенер. Дом спроектирован в стиле модерн. Главной особенностью здания является граненый эркер с балконом в резном каменном ограждении.
Изначально здание было четырехэтажным, в 1931 году надстроили еще два этажа. Главные фасады дома, выходящие на улицы Петровку и Кузнецкий Мост, выполнены из камня и штукатурки и отделаны рустом (имитация каменной кладки). Их украшают пояса меандра (декоративный греческий орнамент), маски львов, пальметты (рельефные детали в виде листьев пальмового дерева, жимолости или тропического растения аканты), кариатиды (женские фигуры, которые вместо колонн поддерживают горизонтальные перекрытия здания) и полуколонны.
Главный акцент в композиции здания сделан на его угловую часть: ее украшает граненый эркер с колоннадой на втором этаже и балконом на третьем.
«Доходный дом Хомякова — прекрасно сохранившийся образец модерна. Однако он известен не только благодаря своей великолепной архитектуре. Дело в том, что именно в этом здании находилось статистическое учреждение, где работали герои фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман» — Калугина, Новосельцев и другие. Интересно, что в действительности такого учреждения здесь никогда не было. В советское время здание занимали Московский отдел здравоохранения, Министерство речного флота СССР, Наркомвод СССР. Сейчас в здании располагается Федеральное агентство морского и речного флота, а на первом этаже работает ресторан», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
История здания
Четырехэтажный дом на пересечении улиц Петровки и Кузнецкий Мост был построен на месте сгоревшего деревянного дома, который принадлежал Алексею Хомякову (1804–1860) — известному философу и публицисту XIX века. Затем владение перешло к его внучатому племяннику, полному тезке философа. При нем здание и превратилось в доходный дом.
Большая часть его помещений предназначалась для коммерческих целей. Так, на первом этаже располагался банк «Волков и сыновья», второй и третий занимал мебельный отдел магазина «Мюр и Мерилиз». В здании также размещались конторы, а часть помещений четвертого этажа сдавалась под комфортабельные квартиры.
Внутри сохранились лестницы с ажурными металлическими ограждениями и деревянными поручнями, лепной декор, своды Монье в подвале, ниши-экседры (полукруглые ниши с полукуполом).
Как отметил Алексей Емельянов, присвоенный статус регионального объекта культурного наследия обеспечивает дому защиту государства. Это значит, что его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним.
Илларион Иванов-Шиц (1865–1937) — русский и советский архитектор, строил в стилях венский модерн и модерн на основе образцов греческого искусства. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди его работ — Главная московская сберегательная касса (Рахмановский переулок, дома 1–3), родильный приют Абрикосовой (2-я Миусская улица, дом 1/10), а также клуб Московского купеческого собрания для промышленников и деловых людей (улица Малая Дмитровка, дом 6).
В советское время Иванов-Шиц перестроил Андреевский и Александровский залы в Большом Кремлевском дворце.
Максим Геппенер (1848–1924) — русский и советский архитектор. Учился на строительном отделении Политехникума в Карлсруэ в Германии. С 1887 года состоял архитектором при московских женских гимназиях. По его проекту построены училищный дом на Миусской площади (дом 9, строение 3), Ксеньинский учебно-ремесленный приют (Гороховский переулок, дом 17), здание гимназии на Садово-Кудринской улице (дом 3). Он участвовал в строительстве сооружения для столичного трамвайного парка и канализации. Также Максим Геппенер спроектировал знаковые постройки Мытищинского водопровода, среди которых здания Мытищинской и Алексеевской насосных станций.
Сохранение памятников
Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.
Так, в этом году статус объекта культурного наследия регионального значения получила уникальная Троицкая церковь XVIII века в ТиНАО. Храм-ротонда был построен в 1762 году по желанию фаворита Екатерины II князя Сергея Салтыкова. Его создали по подобию античных святилищ. Также реестр памятников архитектуры пополнили два корпуса бывшего Александровского военного училища на Знаменке, которые сейчас принадлежат Минобороны России. В этом училище преподавал Василий Ключевский и учился Александр Куприн.
Кроме того, памятником архитектуры признали зал с мозаиками в стиле модерн в бывшем доходном доме графа Орлова-Давыдова. Помещение расположено на первом этаже здания на Никольской улице, в доме 12 — в начале прошлого века там работал шоколадный магазин Келера. Зал украшает уникальный цветочный мозаичный декор 1907 года.