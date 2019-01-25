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Погода в Москве: коммунальщики подготовились к предстоящим снегопадам 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Городские службы готовы к снегопадам.
— В субботу на смену морозам придет метель, которую принесут облачные циклоны с юга, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — Ожидается снегопад, метель и усиление ветра, местами до 15 метров в секунду.
Синоптики прогнозируют, что в выходные в Москве ожидается снегопад.
— Коммунальные службы города готовы к нему в полной мере, — заявил заммэра. — Для уборки и зачистки магистралей от снега в круглосуточном режиме будет задействовано порядка 9 тысяч единиц техники.
Круглосуточно работают и снегосплавные пункты. К утру понедельника прирост свежевыпавшего снега в Москве составит порядка 14-17 сантиметров.
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