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Декоративное цифровое табло установят на станции БКЛ «Ржевская» 

Москва24 + ещё 2 4 часа назад
Фото: m24.ru
Декоративное интерактивное табло появится на строящейся станции Большой кольцевой линии "Ржевская", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.
Табло разместят на центральной стене перед выходом, оно будет показывать текущее время. Его сделают в форме арки: этот элемент лежит в основе дизайна всей станции, он символизирует временной портал.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что еще 12 четырехметровых металлических арок со встроенной подсветкой будут украшать платформу. Основной материал в отделке станции — гранит, на входе присутствует желтые оттенки, а на выходе — более спокойные светлые цвета. В декабре началась проходка тоннеля между "Ржевской" и "Савеловской".
Большая кольцевая линия — крупнейшим в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 69 километров с 31 станцией и двумя электродепо. Замкнуть новую линию планируют в 2022–2023 годах.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , АГН "Москва"
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