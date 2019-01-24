Лед с историей: преображение катка на Патриарших прудах

Чистые пруды, несмотря на скромные по сравнению с катками-гигантами размеры, остаются одним из самых популярных мест для зимнего отдыха в центре столицы. «ВМ» выяснила, почему Чистые пруды зимой так отчаянно соперничали с Патриаршими.

Мест для катания на коньках в Москве предостаточно: маленькие дворовые, большие парковые, катки в торговых центрах, где можно рассекать в одной футболке. Но если хочется одновременно и покататься, и приобщиться к истории, то нужно заглянуть в прошлое.

Москвичи спорят, какой каток считать самым старым. Два самых частых варианта — катки на Патриарших и Чистых прудах. Однако ни тот ни другой таковыми не являются.

«В четыре часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у Зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда», — так начинается одна из глав романа Льва Толстого Анна Каренина ».

Действительно, каток в Зоологическом саду открылся в 1860-х годах, а катки на Патриарших и Чистых прудах — примерно в одно время, в конце XIX века. Однако оба катка, и на Чистых прудах, и на Патриарших, пользовались популярностью, но у разных слоев населения. В то время как каток на Патриарших пользовался популярностью у студентов, Чистые пруды посещала публика посолиднее, ввиду чего организация катка была делом весьма прибыльным.

— Горожане зимой дома не сидели, с охотой вставали на коньки, — рассказывает москвовед Александр Васькин. — Это был весьма популярный вид спорта и очень распространенный. Катались целыми семьями, от мала до велика.

Сегодняшний московский каток — это целый набор услуг. Нет коньков — возьми в прокат, не умеешь кататься — научат, хочешь согреться — купи чай. Но все это далеко не в новинку для катка на Чистых прудах.

— Можно было купить абонемент на всю зиму, обратиться за помощью к инструктору, который научит кататься, — продолжает Александр Васькин. — У катка на Чистых прудах была известная московская чайная, где подавали вкуснейшие баранки.

Более века назад на Чистых прудах катались под музыку — в беседке на берегу пруда по выходным играл военный духовой оркестр, а в вечерние часы включали иллюминацию. Даже сегодня не каждый каток может похвастаться таким сервисом, которым славились Чистые пруды еще в прошлом веке.

— На Чистых прудах часто можно было встретить степенных тетушек. Они не катались на коньках — их самих катали в специальных деревянных креслах на полозьях, называемых финскими, — рассказывает Васькин.

В начале века на «чистопрудном» катке проходили первые командные хоккейные соревнования, а для конькобежцев по кругу заливали специальную дорожку. Каток всегда был местом для свиданий, что сто лет назад, что сейчас. Во многих кинофильмах катки служат живыми декорациями для романтических сцен. Именно на катке в советском фильме «Покровские ворота» герой Олега Меньшикова Костик встречает свою любовь — Риту в исполнении Валентины Войлоковой. Интересно, что конкуренция между Патриаршими и Чистыми прудами проникла и в фильм: по сюжету герои катаются на Чистых, а по факту сцену снимали на Патриарших.

Мелькает каток и в известнейшей кинокомедии «Джентльмены удачи». Конспиративная квартира по сюжету располагалась в Конном переулке — между Шаболовкой и Мытной улицей. Но из окон виднеются каток на Чистых прудах и кинотеатр «Колизей».

В этом году у москвичей масса возможностей покататься в своем или в соседнем дворе. Тем не менее желающих порезать лед одного из старейших катков Москвы меньше не становится. Каток на Чистых прудах в будни работает с 15:00 до 22:00, а в выходные — с 10:00 до 23:00.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков , заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Не будет нормального отдыха на катке, на лыжной трассе, на ледяной горке, если не будет соответствующей сопутствующей инфраструктуры. На катке это раздевалка, медицинская комната, пункты проката, пункты для организации горячего питания, пункты обогрева. Вот этот комплекс дает возможность москвичам комфортно себя чувствовать в том или другом организованном месте отдыха.