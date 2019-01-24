В Москве прошел открытый урок «Проснулся утром — убери свою планету»

Мероприятие было организовано Минпросвещения.

Урок был посвящен экологии. Ребятам объяснили, что любой из 7 миллиардов человек, живущих на Земле, так или иначе, влияет на экологию. На мероприятии для обсуждения со школьниками поднимались такие темы: как организовать «зеленое» производство, что такое «умная» энергетика и возможно ли зарабатывать на мусоре или переработать отходы так, чтобы стать законодателем моды.

Кроме того, старшеклассников познакомили с самыми перспективными профессиями и инновациями в области экологии.

Примечательно, что с января этого года в России вводится новая программа обращения с твердыми отходами. Диалог с учащимися школ — одна из важных составляющих проводимой государством кампании. Именно школьники в будущем могут поменять культуру обращения с отходами. На уроке «Проснулся утром — убери свою планету» им подробно рассказали о том, что нужно сделать в сфере обращения с бытовыми отходами и как это изменит экологию их родных городов.

Модератором урока выступил известный российский теле-радиоведущий Антон Комолов

Кроме того, на связь вышли воронежские школьники из „Детского эколого-биологического центра „Росток“.

Ребята провели „Исследование сбора бытового мусора, его состава и вторичного использования в городе Воронеже“. На основе полученных данных они подготовили памятку о пунктах приема вторсырья, а также нанесли на интерактивную карту пункты приема батареек в родном городе и выложили ее в свободный доступ.