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В Москве прошел открытый урок «Проснулся утром — убери свою планету» 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Мероприятие было организовано Минпросвещения.
Урок был посвящен экологии. Ребятам объяснили, что любой из 7 миллиардов человек, живущих на Земле, так или иначе, влияет на экологию. На мероприятии для обсуждения со школьниками поднимались такие темы: как организовать «зеленое» производство, что такое «умная» энергетика и возможно ли зарабатывать на мусоре или переработать отходы так, чтобы стать законодателем моды.
Кроме того, старшеклассников познакомили с самыми перспективными профессиями и инновациями в области экологии.
Примечательно, что с января этого года в России вводится новая программа обращения с твердыми отходами. Диалог с учащимися школ — одна из важных составляющих проводимой государством кампании. Именно школьники в будущем могут поменять культуру обращения с отходами. На уроке «Проснулся утром — убери свою планету» им подробно рассказали о том, что нужно сделать в сфере обращения с бытовыми отходами и как это изменит экологию их родных городов.
Из взрослых в мероприятии участвовали исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко, зам председателя правления по внешним коммуникациям ООО «УК „РОСНАНО“ Андрей Трапезников и руководитель ассоциации „Чистая страна“ Руслан Губайдуллин.
Модератором урока выступил известный российский теле-радиоведущий Антон Комолов.
Кроме того, на связь вышли воронежские школьники из „Детского эколого-биологического центра „Росток“.
Ребята провели „Исследование сбора бытового мусора, его состава и вторичного использования в городе Воронеже“. На основе полученных данных они подготовили памятку о пунктах приема вторсырья, а также нанесли на интерактивную карту пункты приема батареек в родном городе и выложили ее в свободный доступ.
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Новости Москвы , Андрей Трапезников , Руслан Губайдуллин , Антон Комолов , Ростех , Москва
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