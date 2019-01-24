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Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Учениками детских технопарков в Москве в 2018 году стали более 60 тыс. школьников. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе посещения детского технопарка «Траектория взлета», созданного на базе Московского авиационного института (МАИ).
Градоначальник напомнил, что сейчас в технопарке «Траектория взлета» открыты две лаборатории. Вскоре к IT-разработке и 3D-моделированию добавятся еще шесть перспективных направлений, в том числе робототехника, пилотажные стенды и беспилотные авиационные системы.
По словам мэра, в настоящее время в Москве работает 15 детских технопарков. Школьникам, посещающим лекции и занимающимся в лабораториях с преподавателями-практиками, в будущем будет проще сделать осознанный выбор профессии, сказал Собянин.
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