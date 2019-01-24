Собянин рассказал о развитии детских технопарков в Москве

Градоначальник напомнил, что сейчас в технопарке «Траектория взлета» открыты две лаборатории. Вскоре к IT-разработке и 3D-моделированию добавятся еще шесть перспективных направлений, в том числе робототехника, пилотажные стенды и беспилотные авиационные системы.

По словам мэра, в настоящее время в Москве работает 15 детских технопарков. Школьникам, посещающим лекции и занимающимся в лабораториях с преподавателями-практиками, в будущем будет проще сделать осознанный выбор профессии, сказал Собянин.