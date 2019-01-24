Московское метро в День студента подарит отличникам сувениры

Московский метрополитен 25 января организует праздничную акцию, приуроченную ко Дню студента. В этот день при предъявлении зачетной книжки студенты-отличники получат сувениры, сообщил представитель пресс-службы столичной подземки.

"Студентам необходимо показать сотруднику информационной стойки "Живое общение" зачетную книжку с отличными оценками по всем сданным предметам. Всех студентов-отличников отметят подарками с символикой московского метро", — сказал собеседник агентства.

Подарок можно получить на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" до 20.00.