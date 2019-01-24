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Московское метро в День студента подарит отличникам сувениры 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
Московский метрополитен 25 января организует праздничную акцию, приуроченную ко Дню студента. В этот день при предъявлении зачетной книжки студенты-отличники получат сувениры, сообщил представитель пресс-службы столичной подземки.
"Студентам необходимо показать сотруднику информационной стойки "Живое общение" зачетную книжку с отличными оценками по всем сданным предметам. Всех студентов-отличников отметят подарками с символикой московского метро", — сказал собеседник агентства.
Подарок можно получить на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" до 20.00.
Двадцать пятого января в России отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов. В этот день императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета, с тех пор студенты отмечают 25 января как свой праздник.
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Новости Москвы , Образование , Общество , МГУ
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