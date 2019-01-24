Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский химический технопарк откроют в Москве 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице планируют открыть детский химический технопарк "Менделеев-центр". Об этом сообщил ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга.
"Сергей Собянин подписал такое распоряжение в декабре 2018 года, и в сентябре этого года мы открываем наши площадки в Москве, наша центральная площадка будет на станции метро "Менделеевская", — цитирует Агентство "Москва" руководителя вуза.
В технопарке будет четыре лаборатории. Одна — для тех, кто еще не начал изучать химию в школе. Другие будут посвящены неорганической химии, органической химии, материаловедению. В каждой лаборатории смогут заниматься 15–20 человек.
Ранее сообщалось, что в столице появится три новых технопарка для детей. Откроются они на базе Российского технологического университета (специализация: картография и геоинформатика, информационные технологии, технологии дополненной и виртуальной реальности, радиоэлектроника, биомедицинские и химические технологии), Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (специализация: химия), и технопарка "Вертикальный взлет" (специализация: дополненная, смешанная и виртуальная реальность).
В Москве будут работать уже 17 детских технопарков. Ожидается, что к 2020 году число слушателей детских технопарков вырастет до 80 тысяч школьников.
Москва24: последние новости
Инфраструктура и контроль: что сделало столичные дороги безопаснее Карта Москвы украсит ТЦ в составе ТПУ "Рассказовка" Детский сад на 250 мест построят в Даниловском районе
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение